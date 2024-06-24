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Ангелина Калинина обыграла Кырстю в первом круге Истбурна

Ангелина Калинина обыграла Кырстю в первом круге Истбурна
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44-я ракетка мира украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла румынку Сорану Кырстю (29-й номер рейтинга) в первом круге на травяном турнире WTA-250 в Истбурне (Великобритания) со счётом 6:3, 6:2.

Истбурн (ж). 1-й круг
24 июня 2024, понедельник. 13:05 МСК
Сорана Кырстя
29
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Ангелина Калинина
44
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина

Матч продолжался 1 час 24 минуты. На счету Калининой по одному эйсу и двойной ошибке, 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Кырстя выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и не имела ни одного брейк-пойнта на подаче соперницы.

Калинина попала в основную сетку турнира через квалификацию. Кырстя проиграла пятый матч подряд.

Во втором круге Калинина сыграет с 12-й ракеткой мира американской теннисисткой Мэдисон Кис, которая является действующей чемпионкой турнира в Истбурне.

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Новости. Теннис
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