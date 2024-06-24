Ангелина Калинина обыграла Кырстю в первом круге Истбурна

44-я ракетка мира украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла румынку Сорану Кырстю (29-й номер рейтинга) в первом круге на травяном турнире WTA-250 в Истбурне (Великобритания) со счётом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. На счету Калининой по одному эйсу и двойной ошибке, 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Кырстя выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и не имела ни одного брейк-пойнта на подаче соперницы.

Калинина попала в основную сетку турнира через квалификацию. Кырстя проиграла пятый матч подряд.

Во втором круге Калинина сыграет с 12-й ракеткой мира американской теннисисткой Мэдисон Кис, которая является действующей чемпионкой турнира в Истбурне.