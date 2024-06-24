Теннисист Хольгер Руне предвкушает баттл с Каспером Руудом

Датский теннисист, победитель четырёх турниров АТР, 15-я ракетка мира Хольгер Руне вызвал на битву норвежского теннисиста, восьмую ракетку мира Каспера Рууда. Об этом он сообщил в своих социальных сетях, приложив афишу с расписанием поединков.

«Удивительно, что вы приняли вызов, Каспер, и удивительно, что это событие стало возможным. Не могу дождаться, чтобы приехать в Осло 30 ноября, а затем продолжить битву в Копенгагене 3 декабря, давайте устроим великую нордическую битву», — написал Руне в своих социальных сетях.

Матчи пройдут в рамках Nordic battle — 2024 30 ноября и 3 декабря в двух городах Норвегии. Рууд на слова датчанина пока что никак не отреагировал.

Отметим, что норвежец был замечен вчера в Париже на мероприятии Vogue World — 2024 вместе со своей подругой.