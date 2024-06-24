Людмила Самсонова вышла во второй круг на турнире в Бад-Хомбурге
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15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо (54-й номер рейтинга) в первом круге на травяном турнире категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) со счётом 6:3, 6:1.
Бад-Хомбург. 1-й круг
24 июня 2024, понедельник. 13:05 МСК
54
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
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15
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Матч продолжался 1 час 27 минут. Самсонова выполнила семь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету испанки ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Во втором раунде Самсонова сыграет с победительницей матча между чешкой Катериной Синяковой (27-я ракетка мира) и француженкой Кларой Бюрель (43). Синякова – действующая чемпионка турнира в Бад-Хомбурге. Стоит отметить, что в 2023 году турнир принадлежал к категории WTA-250.
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