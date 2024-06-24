ОКР выразил соболезнования близким Анны Дмитриевой

Олимпийский комитет России выразил соболезнования родным и близким Анны Дмитриевой.

«Ушла из жизни многократная чемпионка СССР по теннису и легендарный спортивный комментатор Анна Дмитриева. Олимпийский комитет России выражает соболезнования родным, близким и коллегам Анны Владимировны.

Светлая память!» – говорится в сообщении ОКР, опубликованном в их телеграм-канале.

Напомним, Дмитриева скончалась на 84-м году жизни. Она 18 раз становилась чемпионкой СССР в одиночном, парном и смешанном разрядах, четыре раза – абсолютной чемпионкой. Была полуфиналисткой Уимблдона в 1963 году и Открытого чемпионата Франции в 1967 в парном разряде. В 1964 стала третьей в рейтинге сильнейших теннисисток Европы.

С 2004-го Дмитриева являлась членом Академии российского телевидения. В том же году она была введена в Зал российской теннисной славы.