ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

ОКР выразил соболезнования близким Анны Дмитриевой

ОКР выразил соболезнования близким Анны Дмитриевой
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский комитет России выразил соболезнования родным и близким Анны Дмитриевой.

«Ушла из жизни многократная чемпионка СССР по теннису и легендарный спортивный комментатор Анна Дмитриева. Олимпийский комитет России выражает соболезнования родным, близким и коллегам Анны Владимировны.

Светлая память!» – говорится в сообщении ОКР, опубликованном в их телеграм-канале.

Напомним, Дмитриева скончалась на 84-м году жизни. Она 18 раз становилась чемпионкой СССР в одиночном, парном и смешанном разрядах, четыре раза – абсолютной чемпионкой. Была полуфиналисткой Уимблдона в 1963 году и Открытого чемпионата Франции в 1967 в парном разряде. В 1964 стала третьей в рейтинге сильнейших теннисисток Европы.

С 2004-го Дмитриева являлась членом Академии российского телевидения. В том же году она была введена в Зал российской теннисной славы.

Материалы по теме
«Заболевание было серьёзным». Дмитрий Чуковский — о смерти мамы, Анны Дмитриевой
«Нам всем повезло с её выбором профессии». Комментатор Казанский — об Анне Дмитриевой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android