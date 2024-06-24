«Не было роднее человека в кругу коллег». Вайцеховская — об Анне Дмитриевой

Журналистка Елена Вайцеховская поделилась воспоминаниями об Анне Дмитриевой.

«Анечка Дмитриева… Удивительно: при разнице в возрасте почти в 20 лет я никогда не называла её по имени-отчеству. Да и какое могло быть отчество в тогдашнем Останкино, где я оказалась под крылом Дмитриевой в 1980-м, а самой Ане не было и сорока?

Она не то чтобы учила, скорее, опекала. Подсказывала там, где появлялась вероятность накосячить, походя делала какие-то незначительные замечания, которые, несмотря на их мимолётность, прочно ложились в голову.

В последний раз мы виделись на бегу — пересеклись в супермаркете, благо жили совсем рядом. Пара-тройка ничего не значащих фраз, взмах руки на прощание и слегка позабытое ощущение, что тебя крепко обняли, защитив от всех проблем.

Не было роднее человека в кругу коллег. Единственная, кому можно было рассказать всё-всё-всё. И так сейчас больно…» – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Напомним, советская теннисистка, спортивный комментатор и журналист Анна Дмитриева скончалась на 84-м году жизни.