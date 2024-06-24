Комментатор Арустамян выразил соболезнования близким Анны Дмитриевой

Спортивный комментатор Нобель Арустамян выразил соболезнования близким Анны Дмитриевой.

«Самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Анны Дмитриевой. Она была великом человеком для спортивного телевидения и сделала невероятно много для нашей профессии», – написал Арустамян в своём телеграм-канале.

Напомним, Дмитриева скончалась на 84-м году жизни. Она 18 раз становилась чемпионкой СССР в одиночном, парном и смешанном разрядах, четыре раза – абсолютной чемпионкой. Была полуфиналисткой Уимблдона в 1963 году и Открытого чемпионата Франции в 1967 году в парном разряде. В 1964 году стала третьей в рейтинге сильнейших теннисисток Европы.

С 2004-го Дмитриева являлась членом Академии российского телевидения. В том же году она была введена в Зал российской теннисной славы. Она работала на телевизионных каналах «Евроспорт», «МатчТВ», «НТВ-Плюс. Спорт».