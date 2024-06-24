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Девятая ракетка мира Мария Саккари проиграла четвёртый матч подряд

Девятая ракетка мира Мария Саккари проиграла четвёртый матч подряд
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Девятая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари проиграла немке Юле Нимайер (96-й номер рейтинга) в первом круге на травяном турнире категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) со счётом 6:2, 2:6, 6:7 (4:7).

Бад-Хомбург. 1-й круг
24 июня 2024, понедельник. 13:00 МСК
Мария Саккари
9
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 6 4
2 		6 7 7
         
Юле Нимайер
96
Германия
Юле Нимайер
Ю. Нимайер

Матч продолжался 2 часа 36 минут. Саккари выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Нимайер шесть эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Мария Саккари проиграла четвёртый матч подряд. Нимайер попала в основную сетку турнира как лаки-лузер благодаря снятию итальянки Элизабетты Коччаретто.

Во втором раунде Нимайер сыграет со 113-й ракеткой мира испанской теннисисткой Паулой Бадосой, которая получила от организаторов турнира уайлд-кард.

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