Девятая ракетка мира Мария Саккари проиграла четвёртый матч подряд

Девятая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари проиграла немке Юле Нимайер (96-й номер рейтинга) в первом круге на травяном турнире категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) со счётом 6:2, 2:6, 6:7 (4:7).

Матч продолжался 2 часа 36 минут. Саккари выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Нимайер шесть эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Мария Саккари проиграла четвёртый матч подряд. Нимайер попала в основную сетку турнира как лаки-лузер благодаря снятию итальянки Элизабетты Коччаретто.

Во втором раунде Нимайер сыграет со 113-й ракеткой мира испанской теннисисткой Паулой Бадосой, которая получила от организаторов турнира уайлд-кард.