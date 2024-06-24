«Сегодня ушла моя телевизионная мама». Шнякин — об Анне Дмитриевой

Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин выразил соболезнования в связи со смертью советской теннисистки, спортивного комментатора и журналиста Анны Дмитриевой.

«Сегодня ушла моя телевизионная мама. Профи, который сразу поверил в меня, дал несколько больших шансов. Человек, умевший согреть словом, встряхнуть им или указать путь. Причём получалось всегда лаконично. Красивая женщина с особенным шармом. Спортсменка элитного уровня. И личность с богатейшей жизненной историей.

Анна Владимировна, спасибо вам за всё! Вечно буду благодарен», — написал комментатор в своём телеграм-канале.

Известно, что Дмитриева скончалась после продолжительной болезни в 83 года. О её смерти сообщил журналист Юрий Рост в своём телеграм-канале, позже новость прокомментировал и её сын Дмитрий Чуковский, объяснив, что многие из близкого окружения не подозревали о болезни, потому что Дмитриева всегда была стойкой.