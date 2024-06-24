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«Счастлив, потому что избавился от большого стресса». Доминик Тим – о завершении карьеры

«Счастлив, потому что избавился от большого стресса». Доминик Тим – о завершении карьеры
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Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, как чувствует себя после объявления о завершении карьеры.

«У меня была очень хорошая карьера, я всегда играл в теннис с энтузиазмом и отдавал все силы, но теперь, когда я объявил о завершении карьеры, я очень счастлив, потому что избавился от большого стресса. Я очень хочу сыграть свои последние турниры, и стараюсь максимально насладиться своими последними месяцами.

Я бы сказал, что это очень эмоциональный год, потому что мы с Диего Шварцманом объявили о завершении карьеры. Карьеры Рафы Надаля и Энди Маррея, вероятно, тоже подходят к концу, и это очень эмоционально», – приводит слова Тима Punto de Break.

30-летний Тим – чемпион одного турнира «Большого шлема». На счету австрийца 17 титулов АТР в одиночном разряде. В мировом рейтинге Доминик поднимался на третью строчку.

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