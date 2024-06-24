Доминик Тим высказался о будущем тенниса

Австрийский теннисист Доминик Тим, который завершит карьеру в этом году, высказал мнение по поводу будущего тенниса.

«Есть игроки старшего поколения, которые продолжают показывать отличный теннис, и у нас есть новое поколение, которое также невероятно. Теперь есть два парня, которые уже были номером один.

Синнер и Алькарас, они невероятны и играют в великолепный теннис. Мне нравится наблюдать за ними, и, наверное, всем болельщикам тоже. Так что теннис в надёжных руках», – приводит слова Тима Punto de Break.

30-летний Тим – чемпион одного турнира «Большого шлема», он также трижды был финалистом «Шлемов». На счету австрийца 17 титулов АТР в одиночном разряде. В мировом рейтинге Доминик АТР поднимался на третью строчку.