Мать Энди Маррея возмутилась по поводу информации об исключении сына из Уимблдона

Мать британского теннисиста Энди Маррея Джуди Маррей сделала репост сообщения The Telegraph о том, что теннисист пропустит Уимблдон и исключён из списков участников, заявив, что это ложная информация, а данные были слиты.

«Когда ваши личные медицинские данные попадают в СМИ от человека, которому, как вы думали, вы можете доверять. Настолько разочаровывающе. И, к вашему сведению, он не исключён», — написала Джуди Маррей в своих социальных сетях.

Напомним, несколько дней назад в СМИ появилась информация, что британец не сможет выступить на турнире «Большого шлема» Уимблдон в связи с только что прошедшей операцией на ноге.

Уимблдон стартует уже 1 июля, экс первая ракетка мира Новак Джокович, а также Ига Свёнтек и Арина Соболенко уже прибыли в Лондон и начали тренироваться.