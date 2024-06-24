Комментатор Роман Нагучев почтил память Анны Дмитриевой

Спортивный комментатор Роман Нагучев выразил соболезнования в связи со смертью советской теннисистки, спортивного комментатора и журналиста Анны Дмитриевой.

«Не стало Анны Дмитриевой, мамы российского спортивного телевидения, и, если бы можно было писать в некоторых случаях «человек» с заглавной буквы, я бы всегда так делал, имея в виду Анну Владимировну. Ни один советский спортсмен не был настолько органичен в высшем обществе Уимблдона и клубники со сливками, но Дмитриева на плёнке тех лет идеальна месту и времени.

Однажды Василий Уткин радостно сообщил, что пора бы мне поехать на Олимпиаду и узнать, что такое настоящая работа. Я обалдел от радости, но там была одна бюрократичная тонкость, из-за которой я никак не мог получить загран, визу, а значит, и аккредитацию на Игры. Я приуныл, и вдруг звонок. Анна Дмитриева – показал телефон.

Суперзвезда мирового спорта, телека, легенда и просто мой босс час разбирала со мной ситуацию и предложила несколько отличных вариантов, один из которых просто сбил меня с ног. А что такого, говорит Дмитриева, давай я на какое-то время тебя пропишу у нас в квартире? Семья большая, никто не заметит ещё одного, ты и так давно свой. Я вежливо пообещал подумать, но, конечно, в итоге отказался. Впрочем, это было лучше всех Олимпиад, клянусь.

В 2017 году я пригласил Анну Владимировну на выпуск «Комментаторов» ко дню рождения Владимира Маслаченко. «А смотреть на тебя или в камеру?» — уточнила легенда.

Так принято, смотришь мимо кадра, ну вы знаете этот приём на интервью. Но Дмитриева то и дело устремляла свой взгляд точно в объектив. Старая школа. Ты смотришь прям в глаза тому, с кем говоришь. Своему зрителю. Его нельзя обманывать. Это был урок профессии. Самый первый, что я получил.

Прощайте, милая леди. Спасибо вам за всё», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Известно, что Дмитриева скончалась после продолжительной болезни в 83 года. О её смерти сообщил журналист Юрий Рост в своём телеграм-канале, позже новость прокомментировал и её сын Дмитрий Чуковский, объяснив, что многие из близкого окружения не подозревали о болезни, потому что Дмитриева всегда была стойкой.