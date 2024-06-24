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Шнайдер — Кербер: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Бад-Хомбурге

Шнайдер — Кербер: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Бад-Хомбурге
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Сегодня, 24 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На корте встретятся 47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и бывшая первая ракетка мира, победительница трёх ТБШ немка Анжелика Кербер. Встреча начнётся не раньше 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Шнайдер и Кербер.

Бад-Хомбург. 1-й круг
24 июня 2024, понедельник. 18:30 МСК
Анжелика Кербер
221
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
47
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Отметим, что это первая встреча теннисисток на корте друг против друга.

Турнир в Бад-Хомбурге пройдёт с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является 27-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Лючию Бронцетти. Немка Кербер выигрывала этот турнир в 2021 году.

Календарь турнира в Бад-Хомбурге
Таблица турнира в Бад-Хомбурге
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