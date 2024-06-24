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Блинкова — Андрееску: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Бад-Хомбурге

Блинкова — Андрееску: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Бад-Хомбурге
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Сегодня, 24 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). На корте встретятся 66-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова и бывшая четвёртая ракетка мира, победительница одного ТБШ канадка Бьянка Андрееску. Матч начнётся не раньше 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Блинковой и Андрееску.

Бад-Хомбург. 1-й круг
24 июня 2024, понедельник. 18:15 МСК
Бьянка Андрееску
165
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
1-й сет
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
66
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Отметим, что это первая встреча теннисисток на корте друг против друга.

Турнир в Бад-Хомбурге пройдёт с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является 27-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Лючию Бронцетти. Призовой фонд турнира составит $802.237.

Календарь турнира в Бад-Хомбурге
Таблица турнира в Бад-Хомбурге
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