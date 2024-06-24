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Циципас: увидеть теннисиста без линии загара — всё равно, что увидеть единорога

11-я ракетка мира грек Стефанос Циципас рассказал о проблеме теннисистов, связанной с частыми играми и тренировками на солнце.

«Увидеть теннисиста без линии загара — всё равно, что увидеть единорога. Мифически во всех смыслах», — написал Циципас в своих социальных сетях.

Циципас успешно стартовал на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче первого круга он обыграл 181-ю ракетку мира представителя Германии Генри Сквайра. Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:2).

Однако 20 июня в матче второго круга турнира в Галле Циципас проиграл немецкому теннисисту Ян-Леннарду Штруффу. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу немца.

Травяной турнир в Галле с призовым фондом € 2 255 655 закончился вчера, 23 июня. Победителем соревнований стал Янник Синнер.