Борис Беккер назвал лучшего теннисиста в истории грунтовой поверхности

Победитель шести турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира немец Борис Беккер считает, что 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль является лучшим теннисистом в истории грунтовой поверхности.

«Очевидно, что для меня не будет никого лучше Надаля. Он лучший на грунте. Он 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос». Очевидно, что такого, как он, никогда не будет. Надаль на грунте — это нечто большее, чем что-либо. Но нельзя гарантировать, что на этой поверхности никогда не сыграет теннисист, похожий на Рафу», — сказал Беккер в интервью Eurosport.

Напомним, 38-летний Надаль в этом году выбыл из борьбы за трофей «Ролан Гаррос» после первого круга, трибуны провожали его стоя. Сам спортсмен называл этот турнир потенциально последним в своей карьере.