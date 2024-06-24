Диего Шварцман проиграл 322-й ракетке мира в первом круге квалификации Уимблдона

Бывшая восьмая ракетка мира 31-летний аргентинский теннисист Диего Шварцман проиграл в первом круге квалификационного раунда Уимблдона-2024. В стартовом матче на турнире он уступил англичанину Джею Кларку, который занимает 322-е место в рейтинге ATP, со счётом 4:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. На счету Шварцмана ни одного эйса и ни одной двойной ошибки. Также он сумел реализовать лишь два брейк-пойнта из девяти заработанных (22%). Британский теннисист выполнил 15 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных (36%).

Таким образом, это был последний Уимблдон в карьере Шварцмана.

Ранее аргентинец заявил, что планирует завершить профессиональную карьеру уже в следующем сезоне. Это произойдёт в феврале 2025 года на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).