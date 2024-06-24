Дядя Рафаэля Надаля сделал выбор между Синнером и Алькарасом

Дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля — Тони Надаль сравнил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера и третью ракетку мира из Испании Карлоса Алькараса.

«Алькарас лучше Синнера. Он более разносторонний на корте. У Алькараса больше возможностей показывать разный теннис. Синнер лучше контролирует ситуацию, а Алькарас силён на ментальном уровне. Однако, они оба хороши на всех поверхностях, потому что игра становится однородной», — сказал Тони Надаль в интервью Eurosport.

Отметим, вчера, 23 июня, Синнер одержал победу на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). Для победителя Australian Open — 2024 этот титул стал 14-м в карьере и первым на траве. 22-летний Синнер в Галле провёл дебютный турнир в качестве первой ракетки мира.

Алькарас также провёл турнир на травяном покрытии. Будучи действующим чемпионом соревнований в Queen's Club (Великобритания), испанец проиграл во втором круге британцу Джеку Дрэйперу.