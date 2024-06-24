«Он способен на всё». Хаас — об игровых качествах Алькараса

Бывшая вторая ракетка мира, четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», а ныне директор турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе немецкий теннисист Томми Хаас выделил набор игровых качеств третьей ракетки мира из Испании Карлоса Алькараса.

«Алькарас добился невероятных достижений для своего возраста. Здорово, что в теннисе есть такой игрок. Он способен на всё. Приятно видеть его на корте, потому что у него огромный набор игровых ресурсов. Он выигрывал в Индиан-Уэллсе последние два года и показал отличную игру, сочетая движения Федерера, оборонительные способности Надаля и энергию Джоковича», — приводит слова Хааса Eurosport.

21-летний Алькарас – трёхкратный победитель турниров «Большого шлема». Он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024. Карлос стал самым молодым теннисистом в истории, выигравшим «Шлем» на всех покрытиях (хард, трава и грунт). На его счету также пять титулов на турнирах серии «Мастерс».