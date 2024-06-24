Каролина Мухова рассказала, как готовится к возвращению на корт после травмы руки

34-я ракетка мира финалистка «Ролан Гаррос» — 2023 чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала о восстановлении после травмы руки, полученной на US Open — 2023.

«Прошло много времени. Знаю, что будет тяжело просто взять и вернуться. Не жду от себя, что покажу такой же высокий уровень, что был у меня в прошлом году. Думаю, мне будет необходимо провести несколько матчей. Нужно время, чтобы набрать форму. Я тренируюсь уже несколько дней, и всё не так плохо, как могло быть. Не могу сказать, что всё растеряла. Надеюсь, что я снова покажу хорошую игру и немного изменю топ рейтинга. Я очень конкурентоспособна. Не могу дождаться, когда снова почувствую адреналин», — приводит слова Муховой официальный сайт WTA.

Ранее Мухова подтвердила, что будет участвовать в Уимблдоне и Олимпиаде-2024. В Париже экс восьмая ракетка мира планирует выступить в одиночке и в паре с Маркетой Вондроушовой.