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Анна Блинкова в двух сетах обыграла Андрееску и вышла во второй круг в Бад-Хомбурге

Анна Блинкова в двух сетах обыграла Андрееску и вышла во второй круг в Бад-Хомбурге
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66-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова обыграла бывшую 4-й номер в рейтинге WTA, чемпионку ТБШ Бьянку Андрееску из Канады в первом круге травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) со счётом 6:4, 6:2.

Бад-Хомбург. 1-й круг
24 июня 2024, понедельник. 18:15 МСК
Бьянка Андрееску
165
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Анна Блинкова
66
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Матч продолжался 1 час 15 минут. Блинкова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 (55%). На счету канадской спортсменки четыре эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти (33%).

Во втором раунде Блинкова сыграет с 20-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии.

Действующей чемпионкой турнира в Бад-Хомбурге является 27-я ракетка мира Катержина Синякова из Чехии. Стоит отметить, что в 2023 году турнир принадлежал к категории WTA-250.

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