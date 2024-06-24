Анна Блинкова в двух сетах обыграла Андрееску и вышла во второй круг в Бад-Хомбурге

66-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова обыграла бывшую 4-й номер в рейтинге WTA, чемпионку ТБШ Бьянку Андрееску из Канады в первом круге травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) со счётом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 15 минут. Блинкова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 (55%). На счету канадской спортсменки четыре эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти (33%).

Во втором раунде Блинкова сыграет с 20-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии.

Действующей чемпионкой турнира в Бад-Хомбурге является 27-я ракетка мира Катержина Синякова из Чехии. Стоит отметить, что в 2023 году турнир принадлежал к категории WTA-250.