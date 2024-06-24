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Доминик Тим — о завершении карьеры: надеюсь, что оставлю хорошее наследие

Доминик Тим — о завершении карьеры: надеюсь, что оставлю хорошее наследие
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Австрийский теннисист Доминик Тим, который завершит карьеру в этом году, надеется, что станет примером для нового поколения.

«Я надеюсь, что многие дети, особенно в Австрии, начнут играть в теннис из-за меня. Это было бы самым важным наследием. Также я надеюсь, что люди запомнят меня как хорошего человека на корте, что людям понравилась моя игра, что тоже важно. Я надеюсь, что оставлю хорошее наследие», — приводит слова Тима Punto de Break.

30-летний Тим – чемпион одного турнира «Большого шлема». В 2020 году австриец праздновал победу на Открытом чемпионате США, где в финале отыгрался со счёта 0:2 по сетам против немецкого теннисиста Александра Зверева.

Кроме того, Тим трижды становился финалистом на «Шлемах». На «Ролан Гаррос» – 2018 и 2019 он уступил испанцу Рафаэлю Надалю, а на Открытом чемпионате Австралии – 2020 – сербу Новаку Джоковичу.

На счету Тима 17 титулов АТР в одиночном разряде. В мировом рейтинге Доминик поднимался на третью строчку.

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