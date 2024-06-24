Диана Шнайдер вышла во второй круг Бад-Хомбурга, обыграв Анжелику Кербер

47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла бывшего лидера рейтинга WTA, чемпионку трёх ТБШ немку Анжелику Кербер в первом круге травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) со счётом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 18 минут. Шнайдер выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 (40%). На счету немецкой спортсменки четыре эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух (100%).

Во втором раунде Шнайдер сыграет с 28-й ракеткой мира Даяной Ястремской из Украины, которая ранее выбила с турнира восьмую сеяную Мирру Андрееву.

Действующей чемпионкой турнира в Бад-Хомбурге является 27-я ракетка мира Катержина Синякова из Чехии. Стоит отметить, что в 2023 году турнир принадлежал к категории WTA-250.