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Диана Шнайдер вышла во второй круг Бад-Хомбурга, обыграв Анжелику Кербер

Диана Шнайдер вышла во второй круг Бад-Хомбурга, обыграв Анжелику Кербер
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47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла бывшего лидера рейтинга WTA, чемпионку трёх ТБШ немку Анжелику Кербер в первом круге травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) со счётом 7:5, 6:3.

Бад-Хомбург. 1-й круг
24 июня 2024, понедельник. 18:30 МСК
Анжелика Кербер
221
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Диана Шнайдер
47
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Матч продолжался 1 час 18 минут. Шнайдер выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 (40%). На счету немецкой спортсменки четыре эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух (100%).

Во втором раунде Шнайдер сыграет с 28-й ракеткой мира Даяной Ястремской из Украины, которая ранее выбила с турнира восьмую сеяную Мирру Андрееву.

Действующей чемпионкой турнира в Бад-Хомбурге является 27-я ракетка мира Катержина Синякова из Чехии. Стоит отметить, что в 2023 году турнир принадлежал к категории WTA-250.

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