Гаэль Монфис обыграл Доминика Тима в первом круге турнира ATP-250 на Мальорке
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40-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания). Сегодня, 24 июня, он в двух сетах обыграл бывший третий номер в рейтинге ATP, чемпиона ТБШ Доминика Тима со счётом 6:3, 7:6 (7:1).
Мальорка. 1-й круг
24 июня 2024, понедельник. 19:10 МСК
40
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 0
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|3
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|7 7
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|6 3
134
Доминик Тим
Д. Тим
Отметим, что спортсмены провели на корте всего 1 час 18 минут. Австрийский теннисист не смог заработать ни одного брейк-пойнта, допустил одну двойную ошибку и выполнил семь эйсов. Француз сделал четыре двойные ошибки, выполнил 13 подач навылет и смог реализовать один брейк-пойнт из пяти заработанных (20%).
Напомним, в следующем круге турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания) Гаэль Монфис сыграет с испанцем Роберто Карбальес-Баэной, занимающим 65-е место в рейтинге ATP.
Комментарии
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