Гаэль Монфис обыграл Доминика Тима в первом круге турнира ATP-250 на Мальорке

40-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания). Сегодня, 24 июня, он в двух сетах обыграл бывший третий номер в рейтинге ATP, чемпиона ТБШ Доминика Тима со счётом 6:3, 7:6 (7:1).

Отметим, что спортсмены провели на корте всего 1 час 18 минут. Австрийский теннисист не смог заработать ни одного брейк-пойнта, допустил одну двойную ошибку и выполнил семь эйсов. Француз сделал четыре двойные ошибки, выполнил 13 подач навылет и смог реализовать один брейк-пойнт из пяти заработанных (20%).

Напомним, в следующем круге турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания) Гаэль Монфис сыграет с испанцем Роберто Карбальес-Баэной, занимающим 65-е место в рейтинге ATP.