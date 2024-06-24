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Гаэль Монфис обыграл Доминика Тима в первом круге турнира ATP-250 на Мальорке

Гаэль Монфис обыграл Доминика Тима в первом круге турнира ATP-250 на Мальорке
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40-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания). Сегодня, 24 июня, он в двух сетах обыграл бывший третий номер в рейтинге ATP, чемпиона ТБШ Доминика Тима со счётом 6:3, 7:6 (7:1).

Мальорка. 1-й круг
24 июня 2024, понедельник. 19:10 МСК
Гаэль Монфис
40
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Доминик Тим
134
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим

Отметим, что спортсмены провели на корте всего 1 час 18 минут. Австрийский теннисист не смог заработать ни одного брейк-пойнта, допустил одну двойную ошибку и выполнил семь эйсов. Француз сделал четыре двойные ошибки, выполнил 13 подач навылет и смог реализовать один брейк-пойнт из пяти заработанных (20%).

Напомним, в следующем круге турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания) Гаэль Монфис сыграет с испанцем Роберто Карбальес-Баэной, занимающим 65-е место в рейтинге ATP.

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