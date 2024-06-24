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Елена Остапенко вышла во второй круг турнира в Истбурне

Елена Остапенко вышла во второй круг турнира в Истбурне
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13-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

В матче первого раунда она в двух сетах обыграла 85-ю ракетку мира Гретье Миннен из Бельгии. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1 в пользу представительницы Латвии.

Истбурн (ж). 1-й круг
24 июня 2024, понедельник. 18:50 МСК
Елена Остапенко
13
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		1
         
Гретье Миннен
85
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 30 минут. Остапенко реализовала 7 брейк-пойнтов из 10, допустила три двойные ошибки и выполнила один эйс. Миннен сделала пять двойных ошибок, выполнила четыре подачи навылет и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из шести заработанных.

Напомним, в следующем круге травяного турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания) Остапенко встретится с победителем пары Кэйти Бултер — Петра Мартич.

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