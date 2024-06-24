Елена Остапенко вышла во второй круг турнира в Истбурне
Поделиться
13-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).
В матче первого раунда она в двух сетах обыграла 85-ю ракетку мира Гретье Миннен из Бельгии. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1 в пользу представительницы Латвии.
Истбурн (ж). 1-й круг
24 июня 2024, понедельник. 18:50 МСК
13
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
85
Гретье Миннен
Г. Миннен
Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 30 минут. Остапенко реализовала 7 брейк-пойнтов из 10, допустила три двойные ошибки и выполнила один эйс. Миннен сделала пять двойных ошибок, выполнила четыре подачи навылет и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из шести заработанных.
Напомним, в следующем круге травяного турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания) Остапенко встретится с победителем пары Кэйти Бултер — Петра Мартич.
Комментарии
- 24 июня 2024
-
21:00
-
20:39
-
20:32
-
19:59
-
19:54
-
19:41
-
19:39
-
19:12
-
18:58
-
18:58
-
18:41
-
18:39
-
17:57
-
17:36
-
17:27
-
17:20
-
17:01
-
16:39
-
16:39
-
16:32
-
15:50
-
15:46
-
15:05
-
14:54
-
14:54
-
14:49
-
14:37
-
14:34
-
14:14
-
14:05
-
12:51
-
12:20
-
12:08
-
11:56
-
11:54