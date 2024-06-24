Елена Остапенко вышла во второй круг турнира в Истбурне

13-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

В матче первого раунда она в двух сетах обыграла 85-ю ракетку мира Гретье Миннен из Бельгии. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1 в пользу представительницы Латвии.

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 30 минут. Остапенко реализовала 7 брейк-пойнтов из 10, допустила три двойные ошибки и выполнила один эйс. Миннен сделала пять двойных ошибок, выполнила четыре подачи навылет и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из шести заработанных.

Напомним, в следующем круге травяного турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания) Остапенко встретится с победителем пары Кэйти Бултер — Петра Мартич.