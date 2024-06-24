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Роддик: Джокович ещё может выиграть несколько титулов «Большого шлема»

Роддик: Джокович ещё может выиграть несколько титулов «Большого шлема»
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Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик считает, что вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович может выиграть ещё несколько титулов «Большого шлема».

«Сможет ли Джокович выиграть ещё несколько турниров «Большого шлема»? Да, если бы мне пришлось делать ставки, я бы не отказался от этого варианта. Я бы сказал, что да. Он всё ещё может играть, и перед ним нет преград. Он сейчас гоняется за призраками, что касается рекордов. Так что, я думаю, он наверняка сможет выиграть ещё несколько титулов», — сказал Роддик в подкасте The American.

Напомним, на данный момент нет точной информации, сможет ли Новак Джокович выступить на Уимблдоне-2024. Турнир состоится с 1 по 14 июля.

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