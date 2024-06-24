ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко назвала сборную, которая выиграет чемпионат Европы по футболу — 2024

Арина Соболенко назвала сборную, которая выиграет чемпионат Европы по футболу — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира Арина Соболенко поучаствовала в игре от WTA, в которой надо было назвать сборную — будущего победителя Евро-2024.

— Арина, как ты думаешь, кто выиграет мужской Евро?
— Германия?! — ответила теннисистка.

Напомним, на «Ролан Гаррос» — 2024, проходящем в июне, Соболенко не удалось защитить очки за прошлогодний полуфинал. В четвертьфинале она (2) сенсационно проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой.

Следующим турниром для белорусской спортсменки стали соревнования категории WTA-500 в Берлине, где во время первого сета четвертьфинального матча с Анной Калинской при счёте 5:1 в пользу россиянки Арина Соболенко отказалась от продолжения борьбы. Незадолго до снятия она брала медицинский тайм-аут из-за боли в правом плече. Это было первое снятие Соболенко с турнира по ходу матча.

Отметим, что на Евро-2024 Германия уже гарантировала себе выход в 1/8 финала.

Материалы по теме
Арина Соболенко впервые за карьеру снялась с турнира во время матча
Материалы по теме
«Лучше бы не выходить на матч». Игроки массово травмируются на траве перед Уимблдоном
«Лучше бы не выходить на матч». Игроки массово травмируются на траве перед Уимблдоном
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android