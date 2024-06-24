Арина Соболенко назвала сборную, которая выиграет чемпионат Европы по футболу — 2024

Третья ракетка мира Арина Соболенко поучаствовала в игре от WTA, в которой надо было назвать сборную — будущего победителя Евро-2024.

— Арина, как ты думаешь, кто выиграет мужской Евро?

— Германия?! — ответила теннисистка.

Напомним, на «Ролан Гаррос» — 2024, проходящем в июне, Соболенко не удалось защитить очки за прошлогодний полуфинал. В четвертьфинале она (2) сенсационно проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой.

Следующим турниром для белорусской спортсменки стали соревнования категории WTA-500 в Берлине, где во время первого сета четвертьфинального матча с Анной Калинской при счёте 5:1 в пользу россиянки Арина Соболенко отказалась от продолжения борьбы. Незадолго до снятия она брала медицинский тайм-аут из-за боли в правом плече. Это было первое снятие Соболенко с турнира по ходу матча.

Отметим, что на Евро-2024 Германия уже гарантировала себе выход в 1/8 финала.