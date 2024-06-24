Радукану: в данный момент я по-настоящему живу теннисом

Чемпионка US Open — 2021 представительница Великобритании Эмма Радукану заявила, что снова наслаждается игрой в теннис.

«В данный момент я по-настоящему живу теннисом. Я люблю теннис. Мне удалось зажечь свет и огонь внутри себя. Сейчас я очень счастлива и получаю от этого огромное удовольствие. Могу сказать, что это случилось прямо перед турниром в Ноттингеме. Я просто очень благодарна, что снова испытываю это чувство. Это то, чего мне не хватало последние несколько лет. Уже очень, очень давно я не чувствовала себя так хорошо в теннисе, такой взволнованной и страстной», — сказала Радукану в интервью The Telegraph.

Напомним, в активе 21-летней Радукану один выигранный трофей на турнире «Большого шлема» — US Open в 2021 году. В этом году теннисистка ещё не завоёвывала ни одного титула. Отметим, что этот US Open она выиграла, начав бороться за титул с этапа квалификации.