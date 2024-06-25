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Теннисистки WTA-тура назвали сборные, которые могут выиграть Евро-2024

Теннисистки WTA-тура назвали сборные, которые могут выиграть Евро-2024
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Теннисистки поучаствовали в игре от WTA, в которой надо было назвать сборную — будущего победителя Евро — 2024.

— Как вы думаете, кто выиграет Евро?

— Я хочу, чтобы выиграла Франция. Allez, — сказала победительница US Open — 2023 американка Коко Гауфф.

— Германия, — ответила её соотечественница, пятая ракетка мира Джессика Пегула.

— Португалия или Франция, — заявила трёхкратная финалистка ТБШ Онс Жабер.

— Англия! — ответила победительница US Open — 2021 Эмма Радукану.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года в Германии стартовал 14 июня и пройдёт до 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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