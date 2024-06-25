Джокович выразил надежду, что Энди Маррей выступит на Уимблдоне

Сербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович выразил надежду, что экс первая ракетка мира, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей выступит на Уимблдоне.

«Надеюсь, что Маррей сможет сыграть ради себя самого и ради Уимблдона. Мы все знаем, что он сделал здесь и что он значит для этой страны, этого города и этого турнира. Возможно, предстоящий Уимблдон станет последним для него. Уверен, что он выложится на полную», — приводит слова Джоковича The Times.

Напомним, несколько дней назад в СМИ появилась информация, что британец не сможет выступить на турнире «Большого шлема» Уимблдон в связи с только что прошедшей операцией на ноге. Однако позже выяснилось, что данная информация не соответствует действительности.