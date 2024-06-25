Джокович рассказал, как проходит его восстановление

Сербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович поделился деталями реабилитации колена после травмы, полученной на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Я хочу продолжать выступать на прежнем уровне. В этом году Уимблдон будет другим для меня из-за травмы, которую я получил в Париже. Это неудача, но таков спорт. Я первый раз в карьере получил серьёзную травму колена. Стараюсь бороться с ней изо дня в день. Пробую справляться с этой реальностью как могу вместе с командой. За последние две недели я потратил много времени на реабилитацию. На восстановление ушло гораздо больше часов, нежели если бы я не был травмирован», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Уимблдон состоится с 1 по 14 июля. Испанский теннисист Карлос Алькарас – действующий чемпион травяного «Шлема», в финале он обыграл Джоковича.