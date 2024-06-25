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Видеообзор победы Блинковой над Андрееску на турнире в Бад-Хомбурге

Вчера, 24 июня, 66-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

В стартовом матче соревнований она обыграла бывшую четвёртую ракетку мира, чемпионку ТБШ Бьянку Андрееску. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Блинковой над Андрееску на турнире в Бад-Хомбурге.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Во втором раунде Блинкова сыграет с 20-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии.

Действующей чемпионкой турнира в Бад-Хомбурге является 27-я ракетка мира Катержина Синякова из Чехии. Стоит отметить, что в 2023 году турнир принадлежал к категории WTA-250.