Видеообзор победы Блинковой над Андрееску на турнире в Бад-Хомбурге
Поделиться
Вчера, 24 июня, 66-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).
В стартовом матче соревнований она обыграла бывшую четвёртую ракетку мира, чемпионку ТБШ Бьянку Андрееску. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.
Бад-Хомбург. 1-й круг
24 июня 2024, понедельник. 18:15 МСК
165
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
66
Анна Блинкова
А. Блинкова
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Блинковой над Андрееску на турнире в Бад-Хомбурге.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.
Во втором раунде Блинкова сыграет с 20-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии.
Действующей чемпионкой турнира в Бад-Хомбурге является 27-я ракетка мира Катержина Синякова из Чехии. Стоит отметить, что в 2023 году турнир принадлежал к категории WTA-250.
Комментарии
- 25 июня 2024
-
00:44
-
00:35
-
00:31
-
00:15
- 24 июня 2024
-
23:58
-
23:56
-
23:35
-
22:46
-
22:39
-
22:28
-
22:00
-
21:56
-
21:46
-
21:30
-
21:00
-
20:39
-
20:32
-
19:59
-
19:54
-
19:41
-
19:39
-
19:12
-
18:58
-
18:58
-
18:41
-
18:39
-
17:57
-
17:36
-
17:27
-
17:20
-
17:01
-
16:39
-
16:39
-
16:32
-
15:50