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Видеообзор победы Блинковой над Андрееску на турнире в Бад-Хомбурге

Видеообзор победы Блинковой над Андрееску на турнире в Бад-Хомбурге
Аудио-версия:
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Вчера, 24 июня, 66-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

В стартовом матче соревнований она обыграла бывшую четвёртую ракетку мира, чемпионку ТБШ Бьянку Андрееску. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Бад-Хомбург. 1-й круг
24 июня 2024, понедельник. 18:15 МСК
Бьянка Андрееску
165
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Анна Блинкова
66
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Блинковой над Андрееску на турнире в Бад-Хомбурге.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Во втором раунде Блинкова сыграет с 20-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии.

Действующей чемпионкой турнира в Бад-Хомбурге является 27-я ракетка мира Катержина Синякова из Чехии. Стоит отметить, что в 2023 году турнир принадлежал к категории WTA-250.

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Новости. Теннис
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