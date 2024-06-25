Чесноков — о Калинской: по уровню игры она вполне соответствует первой десятке WTA

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков заявил, что теннисистка Анна Калинская заслуживает попадания в первую десятку рейтинга WTA.
«Калинская сейчас здорово играет, она не просто так попала в топ-20 мирового рейтинга. По уровню игры она вполне соответствует первой десятке, что продемонстрировала на прошлой неделе на турнире в Берлине. Жаль, что она в финале против Пегулы упустила пять матчболов, но раз она до них дошла, значит, мало в чём уступала», — сказал Чесноков ТАСС.
Напомним, финал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), где встретились 17-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и пятый номер мирового рейтинга WTA американка Джессика Пегула, закончился со счётом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу представительницы США.
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