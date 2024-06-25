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Чесноков — о Калинской: по уровню игры она вполне соответствует первой десятке WTA

Чесноков — о Калинской: по уровню игры она вполне соответствует первой десятке WTA
Анна Калинская
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков заявил, что теннисистка Анна Калинская заслуживает попадания в первую десятку рейтинга WTA.

«Калинская сейчас здорово играет, она не просто так попала в топ-20 мирового рейтинга. По уровню игры она вполне соответствует первой десятке, что продемонстрировала на прошлой неделе на турнире в Берлине. Жаль, что она в финале против Пегулы упустила пять матчболов, но раз она до них дошла, значит, мало в чём уступала», — сказал Чесноков ТАСС.

Напомним, финал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), где встретились 17-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и пятый номер мирового рейтинга WTA американка Джессика Пегула, закончился со счётом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу представительницы США.

Берлин. Финал
23 июня 2024, воскресенье. 13:45 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 0 		6 7 7
7 7 		4 6 3
         
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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