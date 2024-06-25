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«Наконец-то могу сказать, что официально вернулась». Чжэн Сайсай — об игре в теннис

«Наконец-то могу сказать, что официально вернулась». Чжэн Сайсай — об игре в теннис
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Китайская теннисистка, финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде Чжэн Сайсай объявила о том, что официально вернулась в WTA-тур после того как пережила проблемы с запястьем. Об этом она сообщила в своих социальных сетях уже после победы в парном разряде в Берлине (Германия).

«Наконец-то могу сказать, что официально вернулась в WTA-тур после долгой и тяжелой борьбы с травмой запястья. Несмотря на то, что я перенесла 5 операций, которые так и не решили полностью мои проблемы, я просто счастлива, что снова могу стоять на корте!» — написала Сайсай в своих социальных сетях.

Напомним, недавно китаянка вернулась на корт и уже успела добраться до чемпионства парного разряда на турнире в Берлине, где сыграла в паре с соотечественницей Ван Синьюй. В финальном матче они обыграли Веронику Кудерметову и Чжань Хаоцин.

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