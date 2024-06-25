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«Похож на американские горки». Пегула — о финале против Калинской

«Похож на американские горки». Пегула — о финале против Калинской
Джессика Пегула
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Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала финальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) против россиянки Анны Калинской. Встреча завершилась со счётом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американки.

«Я очень устала, но рада, что завоевала этот титул. Я чувствовала себя хорошо в полуфинале против Коко (Кори Гауфф. — Прим. «Чемпионата»), поэтому мне хотелось добыть этот трофей. Считаю, что я находилась на должном уровне для успеха.

Финал был похож на американские горки, но я знала, как справиться с ситуацией и выйти вперёд. Не рада, что поставила себя в такое неблагоприятное положение, но мне есть чем гордиться», — приводит слова Пегулы Punto de Break.

Пегула впервые выиграла трофей на травяном покрытии. Предыдущие четыре титула Пегула завоевала на харде. Трофей в Берлине стал для Джессики первым категории WTA-500. В её активе по два титула серий WTA-250 и WTA-1000.

Берлин. Финал
23 июня 2024, воскресенье. 13:45 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 0 		6 7 7
7 7 		4 6 3
         
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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