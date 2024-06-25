«Похож на американские горки». Пегула — о финале против Калинской

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала финальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) против россиянки Анны Калинской. Встреча завершилась со счётом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американки.
«Я очень устала, но рада, что завоевала этот титул. Я чувствовала себя хорошо в полуфинале против Коко (Кори Гауфф. — Прим. «Чемпионата»), поэтому мне хотелось добыть этот трофей. Считаю, что я находилась на должном уровне для успеха.
Финал был похож на американские горки, но я знала, как справиться с ситуацией и выйти вперёд. Не рада, что поставила себя в такое неблагоприятное положение, но мне есть чем гордиться», — приводит слова Пегулы Punto de Break.
Пегула впервые выиграла трофей на травяном покрытии. Предыдущие четыре титула Пегула завоевала на харде. Трофей в Берлине стал для Джессики первым категории WTA-500. В её активе по два титула серий WTA-250 и WTA-1000.
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