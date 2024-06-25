Американский теннисист Бен Шелтон представит сборную мира на Кубке Лэйвера

Американский теннисист Бен Шелтон во второй раз в своей карьере представит сборную мира на седьмом Кубке Лейвера. Об этом сообщает официальный аккаунт мероприятия.

В первый раз Шелтон представлял сборную мира на Кубке Лейвера в Ванкувере (США), где он выиграл три матча, включая первый матч в одиночном разряде против Артура Филса и два парных матча в партнерстве с Феликсом Оже-Альяссимом в субботу и Фрэнсисом Тиафо в воскресенье. В 2023 году он достиг полуфинала на Открытом чемпионате США.

Джон Макинрой, который третий раз подряд борется за титул Кубка Лейвера с 2022 года, также упомянул, что Шелтон приносит команде положительные эмоции и настрой на победу.

Напомним, Кубок Лейвера пройдёт с 20 по 22 сентября 2024 года в Берлине (Германия).