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Пегула раскрыла секрет победы над Калинской

Пегула раскрыла секрет победы над Калинской
Джессика Пегула
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Американская теннисистка пятая ракетка мира Джессика Пегула рассказала, что помогло ей добиться успеха над российской теннисисткой 17-й ракеткой мира Анной Калинской в финале турнира в Берлине.

«Думаю, я хорошо справилась со своей работой. Мне помогло то, что я расслабилась. Как и любой другой игрок, я, конечно, испытывала разочарование и злость, когда проигрывала со счётом 4:1, но использовала перерыв, чтобы успокоиться и напомнить себе, что гнев не принесёт мне никакой пользы. Так играть невозможно.

Первое, что мне нужно было, это сохранить подачу, а затем ждать возможностей от соперницы. Она тоже играла на высоком уровне, пока в третьем сете не стала пропускать мячи, которые раньше не пропускала. Нужно было дождаться ошибок с её стороны и воспользоваться ими», — приводит слова Пегулы Punto de Break.

Напомним, в финале травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) Джессика Пегула одолела россиянку Анну Калинскую. Встреча завершилась со счётом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американки.

Берлин. Финал
23 июня 2024, воскресенье. 13:45 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 0 		6 7 7
7 7 		4 6 3
         
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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