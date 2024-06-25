Пегула раскрыла секрет победы над Калинской

Американская теннисистка пятая ракетка мира Джессика Пегула рассказала, что помогло ей добиться успеха над российской теннисисткой 17-й ракеткой мира Анной Калинской в финале турнира в Берлине.
«Думаю, я хорошо справилась со своей работой. Мне помогло то, что я расслабилась. Как и любой другой игрок, я, конечно, испытывала разочарование и злость, когда проигрывала со счётом 4:1, но использовала перерыв, чтобы успокоиться и напомнить себе, что гнев не принесёт мне никакой пользы. Так играть невозможно.
Первое, что мне нужно было, это сохранить подачу, а затем ждать возможностей от соперницы. Она тоже играла на высоком уровне, пока в третьем сете не стала пропускать мячи, которые раньше не пропускала. Нужно было дождаться ошибок с её стороны и воспользоваться ими», — приводит слова Пегулы Punto de Break.
Напомним, в финале травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) Джессика Пегула одолела россиянку Анну Калинскую. Встреча завершилась со счётом 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американки.
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