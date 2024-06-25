Пегула рассказала об отношении к игре на травяном покрытии

Американская теннисистка пятая ракетка мира Джессика Пегула рассказала о своём отношении к игре на травяном покрытии.

«У меня были не очень хорошие отношения с травяным покрытием. Думаю, в прошлом году я начала чувствовать себя немного лучше на этой поверхности и это прорыв после стольких лет попыток. Помогло в этом и участие в последнем Уимблдоне.

Правда в том, что я никогда не играла много турниров, обычно два-три в год. Этого недостаточно для того, чтобы влюбиться в траву. Мне потребовалось немного времени, чтобы акклиматизироваться, найти здесь лучшую игру, научиться бить по мячу», — сказала Пегула Punto de Break.

В прошлогоднем розыгрыше Уимблдона Пегула дошла до 1/4 финала, где проиграла чешской спортсменке Маркете Вондроушовой со счётом 4:6, 6:2, 4:6.