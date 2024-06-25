Итальянский журналист не включил Медведева в топ-5 теннисистов перед Уимблдоном

Итальянский журналист Марио Боккарди не включил российского теннисиста Даниила Медведева в топ-5 теннисистов перед Уимблдоном, Андрей Рублёв вовсе не вошёл даже в топ-10. Боккарди поместил Медведева на седьмое место, заявив, что у него есть проблемы с подачей.

«Его проблемы с подачей заставляют меня немного усомниться в том, насколько хорошо он может выступать на Уимблдоне. Я всегда думал, что его ответная позиция на траве менее эффективна. Однако его по-прежнему очень сложно победить, особенно игрокам с более низким рейтингом», — написал Боккарди в своих социальных сетях.

Рублёва итальянский журналист никак не упоминает в своём топе, на 10-ю строчку он поместил Григора Димитрова из Болгарии, добавив, что это место могут занять многие теннисисты, но именно Димитров хорош в технических навыках.

Напомним, в соответствии с мировым рейтингом сейчас Медведев является пятой ракеткой мира, а другой теннисист из России — Андрей Рублёв — следом за ним на шестой позиции. Если обращаться к показателям статистики, то у Медведева форма за год на траве равна 75%, более того, в 2021 году россиянин выиграл травяной турнир на Мальорке (Испания).