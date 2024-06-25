ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Итальянский журналист не включил Медведева в топ-5 теннисистов перед Уимблдоном

Итальянский журналист не включил Медведева в топ-5 теннисистов перед Уимблдоном
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский журналист Марио Боккарди не включил российского теннисиста Даниила Медведева в топ-5 теннисистов перед Уимблдоном, Андрей Рублёв вовсе не вошёл даже в топ-10. Боккарди поместил Медведева на седьмое место, заявив, что у него есть проблемы с подачей.

«Его проблемы с подачей заставляют меня немного усомниться в том, насколько хорошо он может выступать на Уимблдоне. Я всегда думал, что его ответная позиция на траве менее эффективна. Однако его по-прежнему очень сложно победить, особенно игрокам с более низким рейтингом», — написал Боккарди в своих социальных сетях.

Рублёва итальянский журналист никак не упоминает в своём топе, на 10-ю строчку он поместил Григора Димитрова из Болгарии, добавив, что это место могут занять многие теннисисты, но именно Димитров хорош в технических навыках.

Напомним, в соответствии с мировым рейтингом сейчас Медведев является пятой ракеткой мира, а другой теннисист из России — Андрей Рублёв — следом за ним на шестой позиции. Если обращаться к показателям статистики, то у Медведева форма за год на траве равна 75%, более того, в 2021 году россиянин выиграл травяной турнир на Мальорке (Испания).

Материалы по теме
Медведев и Рублёв сохранили свои позиции в рейтинге ATP, Джокович обошёл Алькараса
Материалы по теме
«Медведеву нужно почувствовать вкус побед». Как россиянину следует изменить игру на траве
«Медведеву нужно почувствовать вкус побед». Как россиянину следует изменить игру на траве
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android