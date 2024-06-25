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Турсунов — об Анне Дмитриевой: жаль, что мир теряет таких людей

Турсунов — об Анне Дмитриевой: жаль, что мир теряет таких людей
Дмитрий Турсунов
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Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов опубликовал пост в память о теннисистке и комментаторе Анне Дмитриевой. Спортсменка ушла из жизни в понедельник, 24 июня.

«Ушёл великий человек и целая эпоха! Жаль, что мир теряет таких людей. Надеюсь, им за нас не стыдно. Низкий Вам поклон, Анна Владимировна! Царствие Вам Небесное и вечный покой!» — написал Турсунов в социальных сетях.

Напомним, теннисистка, спортивный комментатор и журналист Анна Дмитриева скончалась на 84-м году жизни. В годы её профессиональной карьеры Дмитриева становилась чемпионкой СССР 18 раз в смешанном, парном и одиночном разряде. Она также являлась победительницей 12 турниров Международной федерации тенниса в одиночном разряде. В конце 1970-х годов Дмитриева завершила карьеру и посвятила себя спортивной журналистике, сотрудничая с каналами «Евроспорт», «Матч ТВ», «НТВ-Плюс. Спорт».

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