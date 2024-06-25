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Российские и белорусские флаги запретили проносить на Уимблдон

Российские и белорусские флаги запретили проносить на Уимблдон
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Болельщикам запретили проносить флаги России и Беларуси на стадионы Уимблдона.

«Наши условия прохода [на корты] допускают использование небольших флагов, но российские и белорусские флаги запрещены на Уимблдоне, и их нельзя будет проносить на территорию турнира», — приводит слова пресс-службы турнира ТАСС.

Напомним, травяной турнир Уимблдон возьмёт старт 1 июля. С 25 июня начался квалификационный раунд, который окончательно определит основную сетку турнира в этом году. Действующим победителем соревнований является 21-летний испанец Карлос Алькарас. В финале он обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича. Ранее Алькарас уже записал в свой список достижений этого сезона титул «Ролан Гаррос» — 2024.

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