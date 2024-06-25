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201-я ракетка мира Юлия Авдеева проиграла на старте квалификации Уимблдона

201-я ракетка мира Юлия Авдеева проиграла на старте квалификации Уимблдона
Юлия Авдеева
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201-я ракетка мира российская теннисистка Юлия Авдеева проиграла в первом круге квалификационного турнира на Уимблдон-2024. Спортсменка уступила сопернице из Таиланда Ланлане Тараруди (194-й номер рейтинга WTA) со счётом 4:6, 3:6.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
25 июня 2024, вторник. 13:05 МСК
Ланлана Тараруди
Таиланд
Ланлана Тараруди
Л. Тараруди
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Юлия Авдеева
Россия
Юлия Авдеева
Ю. Авдеева

Ранее стало известно, что болельщикам запретили проносить флаги России и Беларуси на стадионы Уимблдона.

Напомним, травяной турнир Уимблдон возьмёт старт 1 июля. С 25 июня начался квалификационный раунд, который окончательно определит основную сетку турнира в этом году. Действующим победителем соревнований является 21-летний испанец Карлос Алькарас. В финале он обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича. Ранее Алькарас уже записал в свой список достижений этого сезона титул «Ролан Гаррос» — 2024.

Уимблдон - 2024. Квалификация. Турнирная сетка
Уимблдон - 2024. Квалификация. Календарь игр
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