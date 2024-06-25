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201-я ракетка мира Юлия Авдеева проиграла на старте квалификации Уимблдона

201-я ракетка мира российская теннисистка Юлия Авдеева проиграла в первом круге квалификационного турнира на Уимблдон-2024. Спортсменка уступила сопернице из Таиланда Ланлане Тараруди (194-й номер рейтинга WTA) со счётом 4:6, 3:6.

Ранее стало известно, что болельщикам запретили проносить флаги России и Беларуси на стадионы Уимблдона.

Напомним, травяной турнир Уимблдон возьмёт старт 1 июля. С 25 июня начался квалификационный раунд, который окончательно определит основную сетку турнира в этом году. Действующим победителем соревнований является 21-летний испанец Карлос Алькарас. В финале он обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича. Ранее Алькарас уже записал в свой список достижений этого сезона титул «Ролан Гаррос» — 2024.