201-я ракетка мира Юлия Авдеева проиграла на старте квалификации Уимблдона
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201-я ракетка мира российская теннисистка Юлия Авдеева проиграла в первом круге квалификационного турнира на Уимблдон-2024. Спортсменка уступила сопернице из Таиланда Ланлане Тараруди (194-й номер рейтинга WTA) со счётом 4:6, 3:6.
Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
25 июня 2024, вторник. 13:05 МСК
Ланлана Тараруди
Л. Тараруди
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Юлия Авдеева
Ю. Авдеева
Ранее стало известно, что болельщикам запретили проносить флаги России и Беларуси на стадионы Уимблдона.
Напомним, травяной турнир Уимблдон возьмёт старт 1 июля. С 25 июня начался квалификационный раунд, который окончательно определит основную сетку турнира в этом году. Действующим победителем соревнований является 21-летний испанец Карлос Алькарас. В финале он обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича. Ранее Алькарас уже записал в свой список достижений этого сезона титул «Ролан Гаррос» — 2024.
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