Итальянский журналист включил Анну Калинскую в топ-7 теннисисток перед Уимблдоном

Итальянский журналист Марио Баккарди включил российскую теннисистку Анну Калинскую в личный рейтинг тех теннисисток, которые могут хорошо показать себя на Уимблдоне-2024.

«Она так хорошо играет в этом году и показала, насколько эффективными могут быть её удары с земли на траве. Не стоит недооценивать, насколько высок её уровень по возвращении», — написал Баккарди о российской теннисистке.

На первом месте личного рейтинга итальянского журналиста казахстанская теннисистка и чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, следом идёт первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек.

Напомним, ранее Баккарди составил такой же рейтинг и среди теннисистов мужского одиночного разряда, но не включил туда шестую ракетку мира из России Андрея Рублёва, а пятая ракетка мира Даниил Медведев расположился лишь на седьмой строчке.