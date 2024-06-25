Россиянка Тимофеева проиграла в первом круге квалификации на Уимблдон-2024

Сегодня, 25 июня, состоялся матч первого круга квалификации в основную сетку травяного турнира «Большого шлема» Уимблдон. На корте встретились российская теннисистка Мария Тимофеева и австралийка Оливия Гадеки. Со счётом 6:1, 6:3 победу одержала Гадеки.
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Матч длился 1 час 12 минут. Во втором сете россиянка пыталась оказать сопротивление австралийке, но не смогла вывести игру в третий сет. Тимофеева выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки реализовала лишь один из четырёх заработанных брейк-пойнтов. Гадеки, в свою очередь, реализовала пять из семи брейк-пойнтов, не выполнила ни одного эйса и допустила пять двойных ошибок.
Напомним, турнир стартует 1 июля. Помимо Тимофеевой, в квалификации принимают участие ещё шесть российских теннисисток — Екатерина Макарова, Камилла Рахимова, Виталия Дьяченко, Эрика Андреева, Полина Кудерметова, Анастасия Захарова.
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