ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Россиянка Тимофеева проиграла в первом круге квалификации на Уимблдон-2024

Россиянка Тимофеева проиграла в первом круге квалификации на Уимблдон-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 июня, состоялся матч первого круга квалификации в основную сетку травяного турнира «Большого шлема» Уимблдон. На корте встретились российская теннисистка Мария Тимофеева и австралийка Оливия Гадеки. Со счётом 6:1, 6:3 победу одержала Гадеки.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
25 июня 2024, вторник. 13:10 МСК
Мария Тимофеева
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Оливия Гадеки
Австралия
Оливия Гадеки
О. Гадеки

Матч длился 1 час 12 минут. Во втором сете россиянка пыталась оказать сопротивление австралийке, но не смогла вывести игру в третий сет. Тимофеева выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки реализовала лишь один из четырёх заработанных брейк-пойнтов. Гадеки, в свою очередь, реализовала пять из семи брейк-пойнтов, не выполнила ни одного эйса и допустила пять двойных ошибок.

Напомним, турнир стартует 1 июля. Помимо Тимофеевой, в квалификации принимают участие ещё шесть российских теннисисток — Екатерина Макарова, Камилла Рахимова, Виталия Дьяченко, Эрика Андреева, Полина Кудерметова, Анастасия Захарова.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android