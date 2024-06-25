Бывший тренер Федерера Любичич высказался о таланте Янника Синнера

Хорватский теннисист, бывший тренер одного из теннисистов «Большой четвёрки» Роджера Федерера Иван Любичич высказался о таланте первой ракетки мира Янника Синнера.

«Синнер? Я думаю, что он прекрасный пример для молодёжи. Не буду устраивать драмы, когда он проигрывает. Он делает свою работу, делает то, что говорит: его величайший талант — это заставить себя работать. Янник такой, не меняйте его характер, и он будет продолжать в том же духе, и это поднимет его очень высоко. Насколько высоко? Посмотрим», — приводит слова Любичича Corriere dello Sport в эфире Sky Sport.

Напомним, после «Ролан Гаррос» — 2024 Синнер стал первой ракеткой мира, сдвинув с этого места сербского теннисиста Новака Джоковича.

По поводу нового статуса итальянского теннисиста ранее высказывался и Джон Макинрой, державший первенство в мировом рейтинге четыре года подряд.