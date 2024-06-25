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Рахимова обыграла немку Мону Бартель в первом круге квалификации на Уимблдон

Рахимова обыграла немку Мону Бартель в первом круге квалификации на Уимблдон
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Сегодня, 25 июня, завершился матч первого круга квалификации в основную сетку турнира «Большого шлема» Уимблдон. На корте встретились российская теннисистка, 102-я ракетка мира Камилла Рахимова и немка, 209-я ракетка мира Мона Бартель. Со счётом 6:2, 1:6, 7:5 победу одержала россиянка.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
25 июня 2024, вторник. 14:40 МСК
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 7
2 		6 5
         
Мона Бартель
Германия
Мона Бартель
М. Бартель

Матч продолжался 1 час 49 минут. Бартель выполнила 17 подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Россиянка сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов.

Напомним, в квалификации на Уимблдон участвуют несколько российских теннисисток. Из всех сыгранных сегодня, 25 июня, матчей Рахимова стала пока единственной, кто обыграл соперницу.

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