Дьяченко проиграла 19-летней американке Монтгомери на старте квалификации Уимблдона
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735-я ракетка мира, 33-летняя российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла пробиться в полуфинал квалификационного раунда Уимблдона-2024.
В стартовом матче соревнований опытная Дьяченко со счётом 6:1, 3:6, 4:6 проиграла 160-й ракетке мира, 19-летней американке Робин Монтгомери.
Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
25 июня 2024, вторник. 14:40 МСК
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
Робин Монтгомери
Р. Монтгомери
Встреча Дьяченко с Монтгомери продлилась 1 час и 52 минуты. В её рамках россиянка три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету юной американки девять эйсов, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.
За выход в финал квалификации Уимблдона-2024 Монтгомери сразится с ещё одной россиянкой — 102-й ракеткой мира Камиллой Рахимовой (10).
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