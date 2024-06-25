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Виталия Дьяченко — Робин Монтгомери, результат матча 25 июня 2024, счет 1:2, 1-й круг Уимблдона

Дьяченко проиграла 19-летней американке Монтгомери на старте квалификации Уимблдона
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735-я ракетка мира, 33-летняя российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла пробиться в полуфинал квалификационного раунда Уимблдона-2024.

В стартовом матче соревнований опытная Дьяченко со счётом 6:1, 3:6, 4:6 проиграла 160-й ракетке мира, 19-летней американке Робин Монтгомери.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
25 июня 2024, вторник. 14:40 МСК
Виталия Дьяченко
Россия
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
1 		6 6
         
Робин Монтгомери
США
Робин Монтгомери
Р. Монтгомери

Встреча Дьяченко с Монтгомери продлилась 1 час и 52 минуты. В её рамках россиянка три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету юной американки девять эйсов, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в финал квалификации Уимблдона-2024 Монтгомери сразится с ещё одной россиянкой — 102-й ракеткой мира Камиллой Рахимовой (10).

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