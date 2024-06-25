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Стало известно, когда и где пройдут похороны Анны Дмитриевой

Бывший главный продюсер спортивных каналов «НТВ Плюс» Дмитрий Чуковский раскрыл обстоятельства, при которых пройдут похороны 18-кратной чемпионки СССР по теннису, комментатора Анны Дмитриевой.

Напомним, об уходе из жизни Дмитриевой общественности стало известно 24 июня. Анне Владимировне было 84 года.

«Похороны Анны Владимировны пройдут 27 июня на Новодевичьем кладбище», — приводит слова Чуковского «Матч ТВ».

Напомним, в годы своей профессиональной карьеры Дмитриева становилась чемпионкой СССР 18 раз в смешанном, парном и одиночном разряде. Она также являлась победительницей 12 турниров Международной федерации тенниса в одиночном разряде. В конце 1970-х годов Дмитриева завершила карьеру и посвятила себя спортивной журналистике, сотрудничая с каналами «Евроспорт», «Матч ТВ», «НТВ-Плюс. Спорт».