Новак Джокович с трудом выиграл тренировочный сет у Тиафо на корте Уимблдона

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович провёл тренировочный сет на Уимблдоне-2024 с полуфиналистом US Open – 2022 американцем Фрэнсисом Тиафо.

По информации журналиста Мануэля Санчеса, Джокович, в начале июня перенёсший операцию на мениске, выиграл партию с Тиафо со счётом 7:6 (7:5).

Фото: из личного архива Мануэля Санчеса

Напомним, Джокович получил травму на правом колене на «Ролан Гаррос» — 2024. Он экстренно перенёс операцию и сразу же начал восстановление. Приблизительно через девять дней после операционного вмешательства серб уже приступил к первым тренировкам. Он приехал в Лондон и заявил, что выступит на турнире, если посчитает, что на 100% готов к нему. Соревнования стартуют 1 июля.