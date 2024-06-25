Племянник Кафельникова и сын Куницына находятся на одной позиции в рейтинге Tennis Europa

Евгений Кафельников-младший, племянник бывшей первой ракетки мира, чемпиона двух турниров «Большого шлема» Евгения Кафельникова и сын полуфиналиста «Ролан Гаррос» — 2008 в парном разряде Игоря Куницына Александр делят 128-е место в рейтинге Tennis Europa в категории юношей 16 лет и младше.

Евгений Кафельников-младший живёт и тренируется в Сочи, входит в сборные команды юниоров России и Краснодарского края по теннису. Александр Куницын в январе этого года стал победителем Всероссийских соревнований по теннису «Олимпийские надежды России» в возрасте до 15 лет в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Родственники прославленных российских теннисистов родились в 2010 году.

Лучшим из российских юношей в рейтинге Tennis Europa до 16 лет является Савва Рыбкин 2009 года рождения, занимающий 36-е место. По состоянию на 25 июня лидирует в Tennis Europa Диего Дедура-Паломеро из Германии.